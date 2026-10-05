Choferes de UISE participaron de una capacitación sobre discapacidad visual

Choferes y choferesas de UISE participaron este sábado de una capacitación sobre discapacidad visual que combinó una instancia teórica con una experiencia práctica para conocer las dificultades que pueden presentarse durante un viaje en colectivo.

Durante la actividad, los conductores realizaron un recorrido por la calle con los ojos vendados, abordaron una unidad del transporte público y completaron parte del trayecto en esas condiciones. El ejercicio apuntó a trabajar sobre cuestiones cotidianas como la orientación, las indicaciones que reciben los pasajeros, los tiempos de espera y el acompañamiento al momento de subir y bajar de las unidades.

El presidente de UISE, José Labroca, también participó de la experiencia junto a los trabajadores. De la capacitación formaron parte además los concejales Nicolás Pelloli y Laura Ávila.

“La inclusión se construye con acciones concretas. El transporte público es un servicio esencial y tenemos la responsabilidad de trabajar para que todas las personas puedan utilizarlo con seguridad, autonomía y un trato respetuoso”, señaló Labroca.

La jornada se desarrolló en la Escuela Especial Nº1 e incluyó además un espacio de intercambio sobre accesibilidad y prácticas destinadas a reducir las barreras que encuentran las personas con discapacidad visual cuando utilizan el transporte urbano.