Ushuaia homenajeó a sus pioneros y antiguos pobladores en el mes aniversario

El acto se desarrolló junto al monumento a los Antiguos Pobladores, obra del artista local Antonino Pilello, y reunió a descendientes de antiguas familias fueguinas, representantes del Gobierno provincial, funcionarios municipales, concejales e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Durante la ceremonia se recordó a quienes atravesaron los años de mayor aislamiento y las dificultades propias de vivir en el extremo sur del país, y que con su trabajo fueron acompañando el crecimiento de Ushuaia.

También hubo un reconocimiento a los pueblos originarios Yámanas y Selk'nam, primeros habitantes de estas tierras, y al aporte posterior de las familias pioneras e inmigrantes que se radicaron definitivamente en la ciudad.

El secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, destacó la importancia de conservar la memoria de quienes fueron protagonistas de la construcción de la Ushuaia actual y sostuvo que estas actividades permiten mantener vivo el vínculo entre las nuevas generaciones y la historia de la ciudad.

Entre las autoridades presentes estuvieron la vicegobernadora Mónica Urquiza y funcionarios provinciales y municipales, además de concejales y representantes de distintas instituciones.

El homenaje forma parte de las actividades previstas durante octubre por el mes aniversario de Ushuaia, que el próximo 12 de octubre cumplirá 142 años desde la creación de la Subprefectura que marcó oficialmente la fundación de la ciudad.