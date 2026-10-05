Más de 500 jubilados participaron del festejo organizado por el Municipio de Ushuaia

La actividad contó con la presencia del intendente Walter Vuoto, integrantes del gabinete municipal y representantes de distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada hubo presentaciones de la Banda Municipal, números artísticos, sorteos y entrega de regalos. También se realizó la elección del Rey y la Reina del Jubilado 2026.

Nina Laulaja Mazur, del Centro de Jubilados Esperanza Fueguina, fue elegida Reina del Jubilado 2026, mientras que José Ramón Hereñú, del Centro de Jubilados Akainik, fue elegido Rey.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de sostener espacios de encuentro para las personas mayores y valoró la participación de instituciones, comercios, artistas y organizaciones que colaboraron con la realización del evento.

El festejo reunió a distintos centros de jubilados de Ushuaia y formó parte de las actividades impulsadas por el Municipio para reconocer a los adultos mayores de la ciudad.