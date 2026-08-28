Río Grande cerró el ciclo “Rondas para Construir Futuro Juntas”

La propuesta impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario estuvo dirigida a mujeres y diversidades y se desarrolló a lo largo de cinco encuentros. El último estuvo centrado en la construcción de redes, el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos colectivos.
Río Grande 28/08/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande completó esta semana el ciclo “Rondas para Construir Futuro Juntas”, una propuesta que durante los últimos meses reunió a mujeres y diversidades en distintos encuentros de acompañamiento, formación e intercambio.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario y comenzó en junio con una serie de cinco jornadas pensadas para trabajar distintas herramientas vinculadas con la vida cotidiana, la organización personal y el desarrollo de proyectos.

A lo largo del ciclo se abordaron temas como el reconocimiento de capacidades y habilidades, la economía diaria, la posibilidad de transformar conocimientos en oportunidades y las herramientas de comunicación necesarias para mostrar y poner en valor distintas actividades.

La última jornada llevó el nombre “Crecer con otras” y estuvo orientada a la importancia de construir redes, compartir conocimientos y reconocer qué puede aportar cada persona cuando forma parte de un proyecto colectivo.

También participó Vioché, un ensamble de cuerdas de Río Grande. Sus integrantes compartieron la experiencia de haber desarrollado un proyecto en conjunto, cómo distribuyen los distintos roles dentro del grupo y de qué manera lograron complementarse para sostener la propuesta artística.

El encuentro se realizó en el Espacio Tecnológico de Pellegrini 520 y contó además con un espacio destinado al cuidado de las infancias, una modalidad que estuvo presente durante las actividades para facilitar la participación de quienes tienen niños a cargo.

“Rondas para Construir Futuro Juntas” nació en un contexto en el que desde el Municipio señalaron que las dificultades económicas también tienen consecuencias sobre la posibilidad de proyectar, organizarse y desarrollar nuevas iniciativas.

Por eso, además del acompañamiento, los encuentros buscaron brindar herramientas concretas para fortalecer proyectos personales, generar vínculos y ampliar las redes entre las participantes.

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