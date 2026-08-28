Cinco allanamientos en Río Grande por una red narco vinculada al envío de drogas a Europa

Una investigación por narcotráfico internacional llegó de lleno a Río Grande. La Policía Federal Argentina realizó cinco allanamientos en la ciudad como parte de una causa que investiga a una organización vinculada con la producción y comercialización de cocaína y drogas sintéticas, y que tendría conexiones con envíos hacia España, Alemania y Bélgica.

Los procedimientos en Tierra del Fuego se realizaron en inmuebles ubicados sobre las calles Monte Independencia, Veteranos de Guerra, Pasaje Esperanza y Cauchicol. Formaron parte de un despliegue de 18 allanamientos que también alcanzó domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

La investigación tiene un dato particularmente relevante para Río Grande. Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad Nacional, algunos de los sospechosos residían en Buenos Aires pero viajaban con frecuencia a Tierra del Fuego, donde poseían establecimientos bailables, negocios gastronómicos y vehículos de alta gama. Los investigadores sostienen que esa estructura habría sido utilizada para desarrollar parte de las maniobras ilícitas.

La causa había comenzado en octubre de 2025 con más de treinta allanamientos. En aquella primera etapa fueron detenidas 15 personas y otras cinco quedaron prófugas con pedido de captura internacional. La hipótesis judicial es que la organización enviaba cocaína, MDMA y otras drogas de diseño hacia Europa mediante encomiendas y también utilizando personas como “mulas”.

La continuidad de esas investigaciones permitió detectar una segunda estructura dedicada al almacenamiento, distribución y venta de estupefacientes dentro del país. El análisis de movimientos migratorios, redes sociales y otras tareas de inteligencia llevó a los efectivos hasta ciudadanos de origen dominicano que operaban entre Buenos Aires y Tierra del Fuego.

En los últimos procedimientos fueron detenidos tres hombres de nacionalidad dominicana y una mujer argentina. En el conjunto de los allanamientos se incautaron 8.500 pastillas de MDMA, 198 pastillas de éxtasis, dosis de tusi, dinero en pesos, dólares y euros, dos pistolas, una camioneta y 17 teléfonos celulares.

También se encontraron acetona, 12 kilos de ácido bórico, tres kilos de lidocaína, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para elaborar y fraccionar drogas sintéticas. En uno de los domicilios allanados —la información oficial no precisó que estuviera en Río Grande— fue descubierto un laboratorio clandestino equipado con prensas hidráulicas y moldes para fabricar comprimidos.

Los cuños encontrados tenían, entre otros diseños, formas de delfín y Batman, además de símbolos similares a los utilizados por conocidas marcas de ropa. Para los investigadores, el equipamiento permitía producir comprimidos de MDMA a una escala importante.

La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, y los detenidos quedaron acusados por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes, al Código Aduanero y por asociación ilícita.

La investigación continúa. En Tierra del Fuego ahora queda un punto especialmente sensible por determinar: qué locales bailables y gastronómicos estaban vinculados a los investigados y qué papel habrían tenido dentro de la estructura que la Justicia intenta reconstruir.