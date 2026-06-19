Jóvenes riograndenses visitaron el Museo Nacional de Malvinas en Buenos Aires

Jóvenes riograndenses que estudian en Buenos Aires y estudiantes que participan de la Casa de Jóvenes en La Plata visitaron el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en el marco de una actividad orientada a fortalecer la memoria, la identidad y el compromiso con la Causa Malvinas.
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La delegación estuvo acompañada por Diego Pupato, representante del Municipio de Río Grande en Buenos Aires, y participó de una jornada de formación e intercambio sobre la historia de las Islas, su vínculo con Tierra del Fuego y la importancia estratégica de la Patagonia en la defensa de la soberanía nacional.

Durante la visita, las y los jóvenes participaron de una charla a cargo de Juan Rattenbach, asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas, quien brindó un recorrido histórico sobre la Cuestión Malvinas y el rol que ocupan Río Grande y Tierra del Fuego en términos geopolíticos.

Luego realizaron una recorrida guiada por las salas del museo, donde pudieron conocer exposiciones permanentes, líneas de tiempo, piezas de valor patrimonial y espacios dedicados al conflicto bélico de 1982.

La iniciativa surgió a partir del pedido de estudiantes fueguinos que residen en La Plata y Buenos Aires, interesados en profundizar sus conocimientos sobre la Causa Malvinas y comprender el lugar que ocupa Río Grande dentro de esa discusión histórica, política y soberana.

Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar este tipo de propuestas, especialmente entre jóvenes que se encuentran fuera de la provincia pero mantienen un fuerte vínculo con la identidad fueguina y con una causa central para la comunidad riograndense.

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