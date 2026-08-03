Advierten por el deshielo y prohíben ingresar a la Laguna de los Patos

El Municipio de Río Grande informó que el lugar permanece inhabilitado para actividades recreativas y deportivas. El debilitamiento de la capa de hielo genera riesgo de quiebres y hundimientos.
Río Grande 03/08/2026ShelknamsurShelknamsur

Defensa Civil Municipal solicitó a la comunidad no ingresar a la Laguna de los Patos debido al proceso de descongelamiento que atraviesa su superficie.

La advertencia incluye a quienes realizan actividades recreativas o deportivas y a las personas que permanecen sobre el espejo de agua. El hielo ya no reúne las condiciones necesarias para transitar de manera segura y podría quebrarse ante el peso.

También se pidió respetar la señalización instalada en el sector y evitar que niñas, niños y mascotas se acerquen a la laguna mientras continúe el deshielo.

Defensa Civil seguirá monitoreando el lugar y comunicará oficialmente cuándo podrá volver a utilizarse sin riesgos.

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