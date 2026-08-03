Advierten por el deshielo y prohíben ingresar a la Laguna de los Patos

Ficha Limpia: Lechman y Von der Thusen impulsan una ley para impedir que condenados por corrupción, fraude al Estado, delitos sexuales y femicidio accedan a cargos públicos
ShelknamsurLegislatura 04/08/2026
El proyecto de Somos Fueguinos será tratado este miércoles, a las 11, en la Comisión Nº 1 de la Legislatura. La iniciativa impide que personas condenadas en segunda instancia por corrupción, fraude contra el Estado, delitos sexuales, femicidio y otros hechos graves sean candidatas o designadas en funciones públicas. También obliga a los partidos políticos a presentar los antecedentes penales de cada postulante al momento de oficializar las listas.