Löffler cuestionó a Provincia por las demoras que afectan obras y asistencia municipal

El legislador provincial Damián “Loli” Löffler cuestionó las demoras del Gobierno fueguino en la transferencia de fondos de coparticipación y aseguró que esa situación repercute sobre el funcionamiento del Municipio de Río Grande.

Durante una entrevista con Radio Provincia, el referente del Movimiento Popular Fueguino destacó la gestión del intendente Martín Perez y afirmó que la ciudad conserva una administración organizada pese al contexto económico. “Las finanzas están ordenadas”, señaló.

Löffler sostuvo que los atrasos en la remisión de recursos afectan tanto la continuidad de las obras como la respuesta municipal frente a las necesidades de los vecinos. Mencionó pedidos de alimentos, leña, medicamentos y pañales que, en medio de la crisis, terminan concentrándose en las dependencias locales.

Según explicó, el Municipio funciona como la primera ventanilla a la que recurren las familias cuando necesitan asistencia. En ese escenario, consideró que la falta de fondos provinciales reduce el margen de acción de la administración y demora trabajos que deberían avanzar con mayor rapidez.

El legislador no precisó el monto de los recursos adeudados ni los períodos alcanzados por las demoras, pero vinculó directamente el atraso con el menor ritmo de ejecución de las obras municipales.

Además del reclamo financiero, Löffler elogió públicamente a Perez y destacó la relación personal que mantiene con el jefe comunal. Recordó que conoce desde hace años al intendente y a su familia, aunque aclaró que ese vínculo no implica la existencia de un acuerdo electoral.

Las declaraciones también dejaron una definición de cara a la sucesión municipal. Löffler planteó que una eventual gestión del MPF recibiría una ciudad ordenada y tendría la posibilidad de incorporar sus propios proyectos y prioridades.

Como ejemplo, mencionó la pista de patinaje ubicada en el Cono de Sombra y sostuvo que el espacio refleja una política municipal que recuperó actividades tradicionales de Río Grande. Sin embargo, aseguró que su sector mantiene una mirada diferente sobre algunos aspectos de la ciudad y pretende desarrollar nuevas propuestas.