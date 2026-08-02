La Libertad Avanza reunió a sus referentes en Tierra del Fuego y comenzó a ordenar el armado provincial

La Libertad Avanza realizó su primer encuentro de referentes provinciales en Tierra del Fuego y comenzó a organizar su estructura política para las elecciones de 2027.

La convocatoria reunió a legisladores nacionales y provinciales, funcionarios de organismos nacionales, autoridades partidarias y una concejal de Ushuaia. La presencia de representantes de distintos niveles institucionales buscó mostrar el alcance que el partido pretende darle a su organización en la provincia.

El armado tendrá como ejes la campaña por la reelección de Javier Milei y la preparación del espacio para competir por el gobierno fueguino. También se avanzará en la organización partidaria en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

La reunión permitió reunir a los sectores que actualmente forman parte de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, entre representantes electos, dirigentes partidarios y funcionarios designados en dependencias nacionales.

El partido todavía debe definir cómo se distribuirán las responsabilidades dentro de la estructura provincial y quiénes quedarán al frente del trabajo político en cada ciudad.

Tampoco fueron anunciadas candidaturas para la Gobernación, las intendencias o la Legislatura. Esas conversaciones quedarán para una etapa posterior, una vez que avance la organización interna y comiencen las definiciones electorales.

El encuentro fue el primer paso formal del partido en el camino hacia 2027.