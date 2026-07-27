Ushuaia convocó a una nueva plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad

La Municipalidad de Ushuaia convocó a una nueva reunión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI), que tendrá lugar el próximo lunes 3 de agosto, desde las 17 horas, en la Casa de la Mujer.

El encuentro tendrá como objetivo revisar distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del organismo y fortalecer la coordinación entre las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, áreas estatales y personas que participan del Consejo.

Durante la jornada también se analizarán iniciativas vinculadas con la accesibilidad, la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La intención es que las propuestas surgidas durante la plenaria puedan incorporarse al diseño de las políticas públicas municipales.

El COMUDI funciona como un ámbito de participación y consulta en el que intervienen representantes de distintos sectores de la comunidad. Entre sus objetivos se encuentra facilitar el intercambio de experiencias, detectar problemáticas y elaborar propuestas para mejorar las condiciones de accesibilidad en la ciudad.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, sostuvo que el Consejo permite construir políticas públicas mediante la participación y el consenso, además de reforzar el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones comunitarias.

La funcionaria señaló que las reuniones plenarias también permiten escuchar distintas posiciones, compartir experiencias y generar herramientas destinadas a favorecer una mayor inclusión.

Desde el Municipio convocaron a los integrantes del Consejo Municipal de Discapacidad a participar de la reunión y continuar trabajando en medidas que permitan avanzar hacia una ciudad con menos barreras y mayor acceso a derechos.