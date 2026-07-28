Operativo Invierno en Ushuaia: ya se utilizó más de la mitad del árido y aumentaron un 35% los costos

La Municipalidad de Ushuaia realizó un balance de la primera etapa del Operativo Invierno y confirmó que ya consumió entre el 50% y el 55% del árido disponible para afrontar la temporada.

El dato fue informado por la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, quien señaló que el operativo se desarrolla en un escenario condicionado por el aumento de los costos y las restricciones presupuestarias.

Según precisó la funcionaria, los insumos, la contratación de maquinaria privada y el mantenimiento de los equipos municipales registraron un incremento del 35%. Sin embargo, la administración local continúa ejecutando las tareas con el mismo presupuesto utilizado durante 2025.

La combinación obliga al Municipio a administrar los materiales y definir diariamente el alcance de las intervenciones. La planificación depende de las condiciones climáticas, la formación de hielo y las características de cada sector de la ciudad.

Aunque durante este invierno se registraron menos nevadas que en temporadas anteriores, Ushuaia atravesó numerosos días con temperaturas extremadamente bajas, heladas intensas y cambios bruscos. Ese escenario demanda aplicaciones periódicas de sal, salmuera o árido para sostener la circulación vehicular.

Más de 30 puntos de acopio

Para agilizar las tareas, el Municipio distribuyó más de 30 puntos de acopio de árido en diferentes sectores de Ushuaia. El esquema permite reducir los tiempos de traslado de las cuadrillas y facilitar el acceso al material en los barrios más alejados de los depósitos centrales.

A esta altura de la temporada, ya se utilizó entre el 50% y el 55% del volumen disponible. En consecuencia, queda menos de la mitad del material para cubrir las próximas semanas, cuya duración y demanda dependerán de la evolución del invierno.

El comunicado oficial no detalló la cantidad total de árido adquirida, el monto actualizado del operativo ni el nivel de ejecución presupuestaria alcanzado hasta el momento.

Prioridad para el transporte público

El circuito vial primario concentra las primeras intervenciones de cada jornada. Allí se encuentran los recorridos del transporte público y los principales accesos a establecimientos educativos, centros sanitarios y oficinas públicas.

De acuerdo con la información municipal, ese trazado permite cubrir entre el 90% y el 95% de esos edificios. Una vez atendidas las arterias principales, las tareas se extienden hacia calles secundarias, sectores residenciales y barrios altos.

Yutrovic sostuvo que el balance de la primera etapa es positivo y afirmó que el operativo permitió mantener la conectividad y la seguridad vial durante las jornadas de bajas temperaturas.