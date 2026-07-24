El Cochocho Vargas reabrió tras la renovación de su cancha principal

La Municipalidad de Ushuaia completó una serie de trabajos de mantenimiento en la cancha principal del Microestadio José “Cochocho” Vargas, uno de los espacios deportivos más utilizados de la ciudad. Las tareas fueron realizadas durante el receso invernal, cuando se redujo la actividad de las escuelas municipales.

La intervención incluyó el desengrasado completo de la superficie, la pintura integral del piso y una nueva demarcación de las canchas de futsal, handball y vóley. También se aplicaron dos capas de plastificado para proteger el suelo y extender su vida útil.

La cancha de futsal fue delimitada con las medidas reglamentarias de 40 por 20 metros, mientras que también se renovaron las líneas correspondientes a las demás disciplinas que desarrollan sus actividades dentro del microestadio.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, señaló que las tareas estaban previstas para la primera mitad del año y que se decidió aprovechar la pausa de las actividades deportivas para concretarlas.

Desde el organismo destacaron que el Cochocho Vargas mantiene una fuerte demanda por parte de escuelas, clubes y distintas disciplinas, por lo que la intervención buscó mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia dentro del establecimiento.

Luego de finalizar los trabajos, la cancha volvió a quedar operativa y comenzó a funcionar con normalidad. El espacio está preparado para recibir el reinicio de las escuelas municipales y del resto de las actividades que se desarrollan durante el año.