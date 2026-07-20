Río Grande acercó servicios veterinarios a tres barrios

El Municipio de Río Grande realizó una nueva jornada territorial de servicios veterinarios en los barrios El Mirador, Argentino y Batalla de Georgias, con el propósito de facilitar el acceso de las familias a las prestaciones destinadas al cuidado y la identificación de sus mascotas.

Durante el recorrido, el personal municipal colocó chips identificatorios en perros y entregó turnos para castraciones. El sistema de identificación permite vincular a cada animal con su responsable y facilita su localización ante una pérdida, mientras que las intervenciones quirúrgicas forman parte de las acciones destinadas al control poblacional.

La jornada también incluyó controles preventivos en la vía pública para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la tenencia responsable y el bienestar animal. Además, los vecinos recibieron información sobre las distintas prestaciones ofrecidas por el área de Servicios Veterinarios.

En los barrios se difundió, además, el denominado Portal Mascotero, una plataforma municipal que reúne información sobre perros y gatos que se encuentran a la espera de una familia. Para facilitar el acceso, se entregaron códigos QR mediante los cuales los vecinos pueden consultar los animales disponibles para adopción.