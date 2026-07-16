Tras la nevada, reforzaron la limpieza de veredas, escaleras y espacios públicos de Ushuaia

Luego de las nevadas registradas durante la noche, la Municipalidad de Ushuaia desplegó nuevas tareas de limpieza y mantenimiento en veredas, escaleras públicas, plazas y sectores del paseo costero.

El operativo comenzó durante las primeras horas de este jueves y estuvo a cargo de trabajadores de la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas.

Las cuadrillas realizaron el despeje de nieve acumulada y colocaron sal en los sectores de circulación peatonal para evitar la formación de hielo y mejorar las condiciones de seguridad.

Los trabajos manuales complementaron el despliegue de la maquinaria vial afectada al Operativo Invierno 2026, que interviene principalmente sobre las calles y los principales corredores de la ciudad.

El subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jesús Olivo, explicó que las tareas fueron organizadas desde temprano como consecuencia de las precipitaciones ocurridas durante la noche.

El funcionario indicó que el Municipio trabajó de manera coordinada con Agrotécnica Fueguina para despejar veredas, escaleras, plazas y el paseo costero, con el objetivo de mantener habilitados los espacios públicos y permitir una circulación más segura.