Río Grande amplía el Mercado del Atlántico con productos de Tierra del Fuego y Santa Cruz

El Mercado del Atlántico avanza en la incorporación de productos provenientes de distintas localidades de Tierra del Fuego y Santa Cruz, con el objetivo de ampliar las posibilidades de comercialización de emprendedores y productores de la región.

El espacio funciona en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650 de Río Grande, donde vecinos y visitantes pueden encontrar diariamente una variedad de artículos elaborados en la ciudad y en otros puntos de la Patagonia. (Sur54)

La propuesta es impulsada por la Dirección de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio, dentro de las acciones de la Escuela Municipal de Emprendedores.

Además de brindar un lugar de exhibición y venta para los emprendimientos riograndenses, el mercado incorporó producciones de otras localidades fueguinas y de la provincia de Santa Cruz.

La llegada de productos santacruceños se concretó a partir del trabajo conjunto entre los municipios de Río Grande y Río Gallegos. La vinculación apunta a diversificar la oferta disponible y generar nuevas oportunidades comerciales para los pequeños productores.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa forma parte de una política orientada a acompañar el desarrollo de los emprendimientos locales, promover el consumo de productos regionales y consolidar la cooperación económica entre las ciudades patagónicas. (Sur54)