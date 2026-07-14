Garay cuestionó el retiro de fondos nacionales y advirtió por el impacto en los municipios

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y aseguró que las provincias y los municipios están asumiendo funciones que históricamente fueron financiadas por la Nación.

La funcionaria señaló que la reducción de las transferencias y de la inversión federal afecta la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios esenciales y planificar políticas públicas. Según explicó, el impacto se observa especialmente en el transporte público, la obra pública y los programas de desarrollo económico y social.

Garay mencionó como uno de los principales problemas la eliminación del subsidio nacional al transporte. Sostuvo que esa decisión trasladó el costo del sistema a las provincias y los municipios, pese a que las administraciones locales no contaban con partidas presupuestarias para afrontar el aumento de los insumos, el combustible y el mantenimiento de las unidades.

También afirmó que la inversión nacional en obra pública “prácticamente desapareció” y que las intervenciones que continúa ejecutando el Municipio de Ushuaia son financiadas con recursos propios.

En ese sentido, defendió la decisión del intendente Walter Vuoto de mantener determinadas obras, aunque reconoció que un gobierno municipal no posee la capacidad económica necesaria para reemplazar la inversión del Estado nacional.

La funcionaria también vinculó la caída del empleo formal en Tierra del Fuego con el incremento de la demanda de asistencia sobre los municipios. Señaló que las administraciones locales deben atender las necesidades inmediatas de los vecinos, aun cuando muchas de las dificultades tengan origen en decisiones económicas nacionales.

De cara al próximo proceso electoral, Garay consideró que la discusión deberá centrarse en el rol que debe cumplir el Estado nacional en áreas estratégicas como el transporte, la salud, la obra pública y el desarrollo productivo.