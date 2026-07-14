Río Grande estuvo presente en el Primer Encuentro Binacional de Tejedoras

La emprendedora riograndense Susana Pedeferri participó del Primer Encuentro Binacional de Tejedoras, realizado los días 11 y 12 de julio en Río Gallegos, con la presencia de artesanas de distintos puntos de la Patagonia argentina y chilena.

Pedeferri es creadora de SuTejidos e integra la Escuela Municipal de Emprendedores de Río Grande. Su producción está centrada en la elaboración artesanal de prendas de lana, con diseños vinculados a la identidad y al trabajo textil de la región.

Durante el encuentro, la emprendedora presentó y comercializó sus productos, intercambió conocimientos con otras tejedoras y estableció contactos con artesanas de diferentes ciudades patagónicas.

La participación fue gestionada por la Dirección de Desarrollo Local, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande. El traslado y la logística se coordinaron junto con la Secretaría de Producción y Turismo de Tolhuin.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, sostuvo que el acompañamiento municipal busca que los emprendedores puedan superar la instancia de capacitación y acceder a nuevos espacios de comercialización dentro y fuera de Tierra del Fuego.

El funcionario también destacó la articulación entre los municipios de Río Grande, Tolhuin y Río Gallegos, al considerar que este tipo de encuentros permite ampliar las oportunidades comerciales y mostrar en otras provincias el trabajo desarrollado por productores fueguinos.