Río Grande vuelve a reunirse en el Parque de los 100 Años para alentar a la Selección

El Parque de los 100 Años volverá a convertirse en el punto de encuentro de los vecinos de Río Grande para acompañar a la Selección Argentina en su partido frente a Inglaterra.

La transmisión se realizará este miércoles 15 de julio en la pantalla gigante instalada en el espacio municipal. Las actividades comenzarán a las 14:30, con la previa del encuentro, mientras que el partido está previsto para las 16.

La convocatoria es abierta y gratuita. Desde el Municipio invitaron a las familias, grupos de amigos y aficionados a concurrir con camisetas y banderas para compartir una nueva presentación del conjunto argentino.

El Parque de los 100 Años ya fue utilizado en anteriores encuentros deportivos como escenario para las transmisiones públicas de la Selección y las celebraciones de los vecinos.

La iniciativa busca concentrar en un mismo espacio a quienes quieran seguir el partido y vivir de manera colectiva una nueva jornada futbolística.