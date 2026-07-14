Río Grande vuelve a reunirse en el Parque de los 100 Años para alentar a la Selección

El partido entre Argentina e Inglaterra será transmitido este miércoles 15 de julio en la pantalla gigante del parque. La previa comenzará a las 14:30 y el encuentro se disputará desde las 16, con acceso libre y gratuito.
Río Grande 14/07/2026ShelknamsurShelknamsur

El Parque de los 100 Años volverá a convertirse en el punto de encuentro de los vecinos de Río Grande para acompañar a la Selección Argentina en su partido frente a Inglaterra.

La transmisión se realizará este miércoles 15 de julio en la pantalla gigante instalada en el espacio municipal. Las actividades comenzarán a las 14:30, con la previa del encuentro, mientras que el partido está previsto para las 16.

La convocatoria es abierta y gratuita. Desde el Municipio invitaron a las familias, grupos de amigos y aficionados a concurrir con camisetas y banderas para compartir una nueva presentación del conjunto argentino.

El Parque de los 100 Años ya fue utilizado en anteriores encuentros deportivos como escenario para las transmisiones públicas de la Selección y las celebraciones de los vecinos.

La iniciativa busca concentrar en un mismo espacio a quienes quieran seguir el partido y vivir de manera colectiva una nueva jornada futbolística.

Últimos artículos
nieve-1

Ushuaia bajo cero: anticipan hasta –14 °C y marcas cercanas a –20 °C en zonas rurales

Shelknamsur
Ushuaia16/07/2026
Una de las proyecciones meteorológicas difundidas durante las últimas horas anticipa que el termómetro podría caer hasta los –11 °C el viernes y alcanzar los –14 °C durante la madrugada del sábado, que se perfila como el momento más crudo de la ola polar. En las zonas rurales, valles y sectores alejados de la costa, donde el enfriamiento nocturno puede ser más pronunciado, no se descartan registros cercanos a los –20 °C.
Te puede interesar
Lo más visto
Screenshot_20260716_094930_Instagram

Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Selección Argentina por la bandera de Malvinas

Shelknamsur
Mundo16/07/2026
 
La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a trasladarse al escenario deportivo. Tras la victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, el Gobierno del Reino Unido reclamó formalmente que la FIFA investigue a los jugadores argentinos por exhibir una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos. 