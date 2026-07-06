El Municipio capacitó a productores locales para fortalecer la elaboración segura de alimentos

La actividad estuvo orientada a personas que desarrollan proyectos vinculados a la producción y comercialización de alimentos, quienes recibieron contenidos relacionados con las buenas prácticas de manufactura, la normativa sanitaria vigente y los procedimientos necesarios para garantizar la calidad de los productos destinados al consumo.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de instancias forman parte de una política de acompañamiento a los productores locales, promoviendo la capacitación permanente como una herramienta para fortalecer el desarrollo del entramado productivo de la ciudad y mejorar las oportunidades de comercialización.

La propuesta se enmarca en las acciones que impulsa la gestión municipal para consolidar la producción local de alimentos, promoviendo estándares de calidad, seguridad alimentaria y agregado de valor, con el propósito de potenciar el crecimiento de los emprendimientos y ampliar su inserción en el mercado.