Río Grande produce forraje hidropónico para acompañar a productores avícolas durante el invierno

El Municipio transforma avena aportada por productores locales en forraje verde hidropónico para alimentar gallinas ponedoras. La iniciativa se desarrolla en el invernadero municipal de El Tropezón y busca reforzar la producción avícola en una época del año especialmente difícil por las condiciones climáticas.
Río Grande 02/07/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande puso en marcha una nueva etapa de producción de forraje verde hidropónico destinada a productores avícolas locales inscriptos en el programa RGA Avícola.

La tarea se realiza en el invernadero municipal ubicado en la zona de El Tropezón y está a cargo de trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Productivo, con intervención de la Dirección de Desarrollo Pecuario y la Dirección de Desarrollo Agroproductivo.

La iniciativa apunta a fortalecer al sector avícola durante el invierno, cuando las bajas temperaturas y las condiciones climáticas de la ciudad complican la producción y encarecen el sostenimiento de los animales.

El esquema funciona a partir de una articulación público-privada: los productores acercan avena al Municipio y esa materia prima es transformada en forraje verde hidropónico, destinado principalmente a la alimentación de gallinas ponedoras.

Según se informó, esta metodología permite aumentar entre cinco y seis veces el volumen de avena disponible para alimento animal. El resultado es un suplemento fresco, nutritivo y de buena digestibilidad, que puede incorporarse a la dieta de las aves durante los meses de mayor exigencia climática.

El forraje verde hidropónico contribuye a mejorar la salud intestinal de las gallinas, reducir el estrés de los animales y favorecer mejores condiciones para la producción de huevos.

Más allá del dato técnico, el programa tiene una lectura productiva concreta: en una ciudad donde producir alimentos enfrenta mayores costos logísticos y climáticos, este tipo de herramientas permite acompañar a pequeños productores con soluciones prácticas y de aplicación directa.

La política forma parte del programa RGA Avícola, mediante el cual el Municipio busca sostener y fortalecer la producción local, especialmente en rubros vinculados a la seguridad alimentaria y al abastecimiento de cercanía.

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