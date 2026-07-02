Río Grande produce forraje hidropónico para acompañar a productores avícolas durante el invierno

El Municipio de Río Grande puso en marcha una nueva etapa de producción de forraje verde hidropónico destinada a productores avícolas locales inscriptos en el programa RGA Avícola.

La tarea se realiza en el invernadero municipal ubicado en la zona de El Tropezón y está a cargo de trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Productivo, con intervención de la Dirección de Desarrollo Pecuario y la Dirección de Desarrollo Agroproductivo.

La iniciativa apunta a fortalecer al sector avícola durante el invierno, cuando las bajas temperaturas y las condiciones climáticas de la ciudad complican la producción y encarecen el sostenimiento de los animales.

El esquema funciona a partir de una articulación público-privada: los productores acercan avena al Municipio y esa materia prima es transformada en forraje verde hidropónico, destinado principalmente a la alimentación de gallinas ponedoras.

Según se informó, esta metodología permite aumentar entre cinco y seis veces el volumen de avena disponible para alimento animal. El resultado es un suplemento fresco, nutritivo y de buena digestibilidad, que puede incorporarse a la dieta de las aves durante los meses de mayor exigencia climática.

El forraje verde hidropónico contribuye a mejorar la salud intestinal de las gallinas, reducir el estrés de los animales y favorecer mejores condiciones para la producción de huevos.

Más allá del dato técnico, el programa tiene una lectura productiva concreta: en una ciudad donde producir alimentos enfrenta mayores costos logísticos y climáticos, este tipo de herramientas permite acompañar a pequeños productores con soluciones prácticas y de aplicación directa.

La política forma parte del programa RGA Avícola, mediante el cual el Municipio busca sostener y fortalecer la producción local, especialmente en rubros vinculados a la seguridad alimentaria y al abastecimiento de cercanía.