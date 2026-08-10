Más de 50 personas finalizaron la Diplomatura en Planificación Estratégica impulsada en Ushuaia

La propuesta fue desarrollada en conjunto por la Municipalidad de Ushuaia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Fundación Participar Argentina. Durante la capacitación se elaboraron más de 14 proyectos vinculados con problemáticas concretas de la ciudad.
Ushuaia10/08/2026ShelknamsurShelknamsur

En la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se realizó la entrega de certificados de la Diplomatura en Planificación Estratégica en Gobiernos Locales, destinada tanto a trabajadores municipales como a integrantes de la comunidad.

Más de 50 personas completaron la formación y, como parte del trabajo realizado, se desarrollaron más de 14 proyectos con propuestas orientadas a distintas problemáticas de Ushuaia.

El subsecretario de Modernización del Municipio, Juan Delgado, destacó la participación de los cursantes y señaló que la capacitación permitió incorporar herramientas y nuevas capacidades para abordar problemas concretos dentro de la administración municipal.

Desde la Fundación Participar, Ramiro Gómez remarcó que uno de los objetivos fue generar una comunidad local vinculada con la planificación y destacó los proyectos surgidos durante la diplomatura.

El rector de la UNTDF, Mariano Hermida, valoró la articulación entre la Universidad, el Municipio y la Fundación y sostuvo que este tipo de propuestas permite fortalecer la formación de los agentes municipales y las capacidades del Estado.

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