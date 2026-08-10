Ushuaia y Río Grande unieron el futsal bajo una misma bandera: Malvinas

La Casa del Deporte fue escenario de la cuarta edición de la Copa Malvinas Argentinas, que reunió a las selecciones de futsal de Ushuaia y Río Grande. La competencia volvió a combinar deporte, participación juvenil y el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas.
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La jornada comenzó el sábado en Ushuaia y tuvo continuidad el domingo en Río Grande, con partidos de las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Primera, tanto femenina como masculina. La organización estuvo a cargo de las ligas de fútbol de ambas ciudades, con el acompañamiento del Municipio capitalino y del Gobierno provincial.

Durante la apertura, jugadores y dirigentes volvieron a exhibir la bandera de Malvinas que tomó fuerte trascendencia a partir de su presencia junto a la Selección Argentina de fútbol.

La jefa de Gabinete de Ushuaia, Yesica Garay, sostuvo que la Copa permite unir una disciplina de fuerte presencia en Tierra del Fuego con “una causa que identifica a todos los argentinos” y destacó especialmente la importancia de transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones.

También participaron el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili; la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán; representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, funcionarios provinciales y dirigentes deportivos.

Asili destacó que las ligas fueguinas mantienen viva la causa Malvinas a través del deporte, mientras que Gavilán remarcó que este tipo de encuentros permiten sostener el reclamo de soberanía desde Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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