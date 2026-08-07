Ushuaia será escenario de uno de los programas de viajes más populares de China

La octava temporada de Divas Hit The Road, una de las producciones turísticas de mayor alcance de la televisión china, filmó parte de su recorrido en Ushuaia. El programa mostrará paisajes y atractivos del Fin del Mundo ante una audiencia potencial de millones de espectadores asiáticos. 
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La producción, realizada por Hunan TV y Mango TV, recorrió distintos puntos de la ciudad con el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia. El elenco visitó el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo, un parque de perros husky y realizó navegaciones hacia Isla Martillo y por el canal Beagle, incluyendo el Faro Les Éclaireurs.

El grupo está integrado por figuras de la televisión y el espectáculo chino como Wu Junru, Yin Tao, Ariel Lin, Zhou Dongyu, Wang Ke, Deng Wei y Wang Xingyue. Durante su paso por la capital fueguina también participó junto a artistas locales de la realización de un mural con elementos representativos de las culturas argentina y china.

La secretaria de Turismo municipal, Viviana Manfredotti, señaló que la llegada de una producción de esta magnitud permite posicionar a Ushuaia en un mercado turístico que viene mostrando un creciente interés por el destino.

Divas Hit The Road es una franquicia de viajes de larga trayectoria en China. Su temporada anterior fue emitida por Hunan Satellite TV y Mango TV y estuvo entre los programas de variedades destacados de 2025, con recorridos por distintos países.

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