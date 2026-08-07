El Centro de Interpretación Ambiental suma actividades gratuitas durante agosto

El Municipio de Río Grande presentó una nueva agenda de propuestas educativas y recreativas para agosto en el Centro de Interpretación Ambiental y las Reservas Naturales Urbanas. Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, en dos turnos, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
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La programación incluye los lunes “Descubriendo Isla de los Estados”, una propuesta vinculada con su riqueza natural e histórica. Los martes y jueves se realizarán recorridos por el “Sendero interpretativo”, con caminatas guiadas destinadas a conocer los distintos ambientes naturales de la ciudad.

Los miércoles estarán destinados a la actividad “Reserva Costa Atlántica”, mientras que los viernes se desarrollará “Bosques submarinos de TDF”.

Las inscripciones pueden realizarse personalmente en el Centro de Interpretación Ambiental, por teléfono al 436200, interno 5044, o a través del correo electrónico habilitado por el área de Ambiente municipal.

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