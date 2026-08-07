El Centro de Interpretación Ambiental suma actividades gratuitas durante agosto

Melella, el barco chino y el cuento de la épica: casi siete años para presentar como histórica una obligación básica
Mariano LópezPolítica07/08/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego convirtió la llegada del equipamiento para la nueva central termoeléctrica de Ushuaia en una especie de gesta. Hubo “operativo histórico”, “un antes y un después”, videos, imágenes del puerto y hasta una despedida para el buque. Gustavo Melella gobierna la provincia desde diciembre de 2019 y transita su segundo mandato. Después de casi siete años, el problema no es que lleguen los equipos. El problema es pretender vender como una hazaña lo que debió formar parte de una política sostenida mucho antes de que el sistema energético alcanzara el nivel de deterioro actual.