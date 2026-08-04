Río Grande abrió las inscripciones para un curso de poda junto al INTA

La capacitación comenzará el jueves 6 de agosto y se dictará semanalmente hasta el 8 de octubre. La propuesta combinará contenidos teóricos y prácticos sobre el cuidado de las especies vegetales y el manejo del arbolado.
Río Grande 04/08/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande abrió las inscripciones para un nuevo curso gratuito de poda, organizado junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La capacitación comenzará el jueves 6 de agosto y continuará hasta el 8 de octubre. Los encuentros se realizarán todos los jueves, de 10 a 12 horas.

La propuesta está destinada a vecinos interesados en aprender técnicas de poda, cuidado de especies vegetales y manejo adecuado del arbolado. El programa incluirá conocimientos que podrán utilizarse tanto en tareas domésticas como en actividades laborales y productivas.

La participación será gratuita. Las personas interesadas deberán completar la inscripción mediante el Portal Ciudadano de la Municipalidad de Río Grande.

El curso forma parte de las actividades de formación continua impulsadas por la Escuela Municipal de Emprendedores, orientadas a brindar herramientas a quienes buscan iniciar una actividad, fortalecer un proyecto propio o ampliar sus posibilidades laborales.

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