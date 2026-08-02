El Club Andino Ushuaia dominó la Copa Fin del Mundo y se quedó con cuatro títulos

El conjunto fueguino se consagró campeón en las categorías Superior, Sub 10, Sub 14 y Junior durante la 21ª edición del torneo, disputado en la pista municipal Carlos “Tachuela” Oyarzún. Fantasy Skate obtuvo el primer puesto en Sub 12.
 
Ushuaia02/08/2026ShelknamsurShelknamsur

El Club Andino Ushuaia fue el gran protagonista de la 21ª edición de la Copa Fin del Mundo de Hockey sobre Hielo, al conseguir cuatro de los cinco títulos puestos en juego durante la competencia.

El CAU se impuso en las categorías Superior, Sub 10, Sub 14 y Junior. En Sub 12, el campeonato quedó en manos de Fantasy Skate.

El certamen se desarrolló en la pista municipal Carlos “Tachuela” Oyarzún y reunió a clubes y jugadores de Argentina, Perú, Estados Unidos, Costa Rica y Chile. La organización estuvo a cargo de la Federación Argentina de Hockey sobre Hielo, con el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia.

La competencia volvió a colocar a Ushuaia como sede de uno de los encuentros tradicionales del hockey sobre hielo en la región y terminó con una amplia cosecha de campeonatos para el club local.

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