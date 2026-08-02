“Folklore en Zapatillas” representará a Tierra del Fuego en un campeonato nacional

Integrantes del taller municipal obtuvieron cinco primeros puestos en el Selectivo Provincial de Malambo realizado en Tolhuin. La delegación viajará en octubre a la ciudad cordobesa de Tanti para competir en la instancia nacional.
02/08/2026ShelknamsurShelknamsur

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió a los integrantes del taller municipal “Folklore en Zapatillas”, luego de los resultados obtenidos en el Selectivo Provincial de Malambo desarrollado en Tolhuin.

La delegación fueguina participará del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, previsto del 7 al 12 de octubre en la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Situación del Municipio, estuvieron presentes los profesores Melisa Renko y Jonathan Ramos, bailarines, familiares y la concejala Analía Escalante.

En el selectivo provincial, Santino Díaz obtuvo el primer puesto en la categoría Solista de Malambo Masculino Menor; Pía Márquez se impuso en Solista de Malambo Sub-17 Femenino; y Gabriel Flores ganó en Solista de Malambo Juvenil Masculino.

También alcanzaron el primer lugar Iñigo Mora y Santino Fuentes, en Pareja de Danza Tradicional Menor, y Sofía Vaporaki junto a Tomás Márquez, en Pareja de Danza Estilizada.

“Folklore en Zapatillas” funciona desde hace más de una década dentro de la Secretaría de Cultura y Educación de Ushuaia y está orientado a la formación artística de niños, adolescentes y jóvenes.

La profesora Melisa Renko destacó que varios de los integrantes comenzaron a bailar cuando eran pequeños y sostuvieron su formación durante años, acompañados por sus docentes y familias. El próximo desafío será trasladar ese trabajo al escenario nacional y representar a Tierra del Fuego en Córdoba.

Últimos artículos
SomosFueguinos

Ficha Limpia: Lechman y Von der Thusen impulsan una ley para impedir que condenados por corrupción, fraude al Estado, delitos sexuales y femicidio accedan a cargos públicos

Shelknamsur
Legislatura 04/08/2026
El proyecto de Somos Fueguinos será tratado este miércoles, a las 11, en la Comisión Nº 1 de la Legislatura. La iniciativa impide que personas condenadas en segunda instancia por corrupción, fraude contra el Estado, delitos sexuales, femicidio y otros hechos graves sean candidatas o designadas en funciones públicas. También obliga a los partidos políticos a presentar los antecedentes penales de cada postulante al momento de oficializar las listas. 
Lo más visto
12222

eSIM, el chip digital que simplifica la conexión móvil

Shelknamsur
De interés 26/07/2026
La eSIM está transformando la manera en que las personas activan una línea móvil, especialmente cuando salen de viaje. Ahora, ¿qué es una eSIM? Se trata de un formato digital integrado en muchos teléfonos que permite habilitar el servicio sin insertar una tarjeta física.
imagen_3

Carteles para cobrar y ninguna vereda: el insólito acceso peatonal al aeropuerto de Ushuaia

Mariano López
Ushuaia02/08/2026
En el aeropuerto de Ushuaia hubo tiempo, recursos y prolijidad para ordenar el cobro, pero no para garantizar un paso peatonal. Auster USH Parking opera el estacionamiento, London Supply explota la terminal y el Gobierno provincial controla la concesión. El resultado está a la vista: carteles para los tickets, carriles para los autos y peatones obligados a caminar entre barro, hielo y vehículos.
 
 
 
 
SomosFueguinos

Ficha Limpia: Lechman y Von der Thusen impulsan una ley para impedir que condenados por corrupción, fraude al Estado, delitos sexuales y femicidio accedan a cargos públicos

Shelknamsur
Legislatura 04/08/2026
El proyecto de Somos Fueguinos será tratado este miércoles, a las 11, en la Comisión Nº 1 de la Legislatura. La iniciativa impide que personas condenadas en segunda instancia por corrupción, fraude contra el Estado, delitos sexuales, femicidio y otros hechos graves sean candidatas o designadas en funciones públicas. También obliga a los partidos políticos a presentar los antecedentes penales de cada postulante al momento de oficializar las listas. 