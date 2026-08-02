“Folklore en Zapatillas” representará a Tierra del Fuego en un campeonato nacional

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió a los integrantes del taller municipal “Folklore en Zapatillas”, luego de los resultados obtenidos en el Selectivo Provincial de Malambo desarrollado en Tolhuin.

La delegación fueguina participará del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, previsto del 7 al 12 de octubre en la ciudad de Tanti, provincia de Córdoba.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Situación del Municipio, estuvieron presentes los profesores Melisa Renko y Jonathan Ramos, bailarines, familiares y la concejala Analía Escalante.

En el selectivo provincial, Santino Díaz obtuvo el primer puesto en la categoría Solista de Malambo Masculino Menor; Pía Márquez se impuso en Solista de Malambo Sub-17 Femenino; y Gabriel Flores ganó en Solista de Malambo Juvenil Masculino.

También alcanzaron el primer lugar Iñigo Mora y Santino Fuentes, en Pareja de Danza Tradicional Menor, y Sofía Vaporaki junto a Tomás Márquez, en Pareja de Danza Estilizada.

“Folklore en Zapatillas” funciona desde hace más de una década dentro de la Secretaría de Cultura y Educación de Ushuaia y está orientado a la formación artística de niños, adolescentes y jóvenes.

La profesora Melisa Renko destacó que varios de los integrantes comenzaron a bailar cuando eran pequeños y sostuvieron su formación durante años, acompañados por sus docentes y familias. El próximo desafío será trasladar ese trabajo al escenario nacional y representar a Tierra del Fuego en Córdoba.