Cruceros en alerta: reclaman un plan ante posibles bloqueos al Puerto

Empresas e instituciones vinculadas al turismo y la actividad portuaria advirtieron que la incertidumbre ya comenzó a inquietar a las navieras. Exigen garantías para evitar que el conflicto laboral ponga en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo.
 
Ushuaia16/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El sector turístico, marítimo y portuario de Ushuaia reclamó a las autoridades provinciales y nacionales un plan de contingencia que garantice el funcionamiento del Puerto ante eventuales bloqueos durante la próxima temporada de cruceros.

Si bien la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sostiene que la terminal se encuentra operativa y en condiciones de recibir las recaladas programadas, las empresas plantearon que todavía no existe una respuesta concreta sobre cómo se asegurará el ingreso y la salida de pasajeros, trabajadores, vehículos y proveedores si los accesos terrestres son interrumpidos.

Las entidades aclararon que respetan el reclamo de los trabajadores portuarios, pero señalaron que su resolución corresponde a las autoridades. Advirtieron, además, que una escalada del conflicto podría comprometer más de 2.000 empleos vinculados con hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportes, comercios y servicios marítimos.

La preocupación ya fue comunicada a compañías navieras, medios especializados e integrantes de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos. Según alertaron, la falta de previsibilidad podría beneficiar a Punta Arenas y Puerto Williams como alternativas para futuras temporadas.

El pedido central fue dirigido al Gobierno provincial, para que informe cómo garantizará el libre acceso al Puerto, y a las autoridades nacionales, para que establezcan un mecanismo de contingencia antes de que se produzcan cancelaciones.

“Ushuaia tardó más de 30 años en consolidarse como puerta de entrada a la Antártida”, recordaron las instituciones. El mensaje fue directo: esperar a perder recaladas para actuar puede resultar demasiado tarde.

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