Del “atropello” al “hay que hacerlo”: el giro de Melella frente a Milei

Melella recibió a los funcionarios nacionales, valoró la visita y contó que previamente había recibido el llamado de Santilli para consultar si podía recibir a la comitiva nacional. “No había ningún problema. Todo lo contrario”, sostuvo el gobernador sobre el encuentro.

“En este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, afirmó Melella al referirse a la Base Naval Integrada y al Polo Logístico Antártico, dos iniciativas que volvieron a poner a Ushuaia en el centro de la discusión estratégica sobre el Atlántico Sur.

La frase marca un cambio de postura. Durante buena parte de los últimos meses, el gobernador mantuvo una relación de fuerte tensión con el gobierno de Javier Milei. Las decisiones nacionales vinculadas con Tierra del Fuego fueron acompañadas, una y otra vez, por cuestionamientos de la Provincia en nombre de la soberanía, los recursos propios y la defensa de los intereses fueguinos.

Esta vez no hubo reproches.

El gobernador fue incluso más allá y terminó haciendo propios varios de los argumentos que Nación utiliza para defender el proyecto. Habló de la posición geopolítica de Tierra del Fuego, de la importancia del Atlántico Sur y de la necesidad de que la Argentina no pierda terreno frente a otros actores de la región.

“La Argentina no se puede quedar”, advirtió.

También mencionó el avance de Chile y la presencia británica y remarcó que Tierra del Fuego ocupa un lugar estratégico por su proyección hacia la Antártida y las Islas Malvinas.

En ese punto, las diferencias con Milei parecieron achicarse bastante.

Melella recordó, de todos modos, que la Base Naval Integrada no nació con la actual administración nacional. Señaló que el proyecto lleva alrededor de 40 años de anuncios y discusiones y reivindicó la piedra fundamental colocada durante el gobierno de Alberto Fernández.

“Con el gobierno nacional anterior pusimos ese monolito, esa piedra fundamental para que se haga la Base Naval Integrada. Ojalá esto se concrete”, expresó.

La referencia tampoco es menor. La obra atravesó distintas gestiones, acumuló anuncios, actos y promesas, pero nunca terminó de convertirse en la infraestructura estratégica que Tierra del Fuego reclama desde hace décadas.

Ahora, con el proyecto nuevamente en agenda, Melella decidió acompañar.

El gobernador buscó dejar claro que la coincidencia no implica un alineamiento general con la Casa Rosada. “Nosotros acompañamos en lo bueno y también marcamos la diferencia en otras cuestiones”, aclaró.

La explicación sirve para marcar límites, aunque no alcanza para borrar la escena política.

Porque el cambio de tono fue evidente. Melella pasó de denunciar avances de Nación sobre Tierra del Fuego a recibir a dos ministros del gobierno libertario, destacar el contacto con Santilli y respaldar sin demasiadas vueltas una iniciativa estratégica de Milei.

No hubo cambio de partido ni conversión ideológica. Tampoco desaparecieron las diferencias entre el Gobierno provincial y la Casa Rosada.

Pero la Base Naval Integrada consiguió algo bastante menos habitual: que, frente a un proyecto que Tierra del Fuego reclama desde hace décadas, Melella dejara de lado el libreto de la confrontación y coincidiera con Milei en lo central.

Del “atropello” al “hay que hacerlo”, la distancia terminó siendo bastante más corta de lo que parecía.