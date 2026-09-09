Renovarán el sector de El Cristo con miradores, estacionamiento y nueva iluminación

El Municipio de Río Grande llevará adelante una intervención integral en el sector conocido como El Cristo, con obras destinadas a ordenar la circulación, ampliar los espacios de estacionamiento y mejorar las condiciones de uso de uno de los puntos más concurridos de la zona norte de la ciudad.
Río Grande 09/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Los trabajos comprenderán el tramo que va desde la estación saludable hasta el ingreso a Las Barrancas e incluirán una nueva dársena sobre el margen interno de la ruta, cordón cuneta, iluminación y sectores específicos para el ingreso y egreso de vehículos.

La decisión apunta principalmente a reorganizar un espacio que durante los fines de semana suele concentrar una importante cantidad de autos y vecinos, lo que genera maniobras y estacionamientos en sectores próximos a la rotonda.

La secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, explicó que El Cristo funciona desde hace años como lugar de encuentro, recreación y punto de partida para distintas actividades al aire libre y peregrinaciones.

La intervención también contempla nuevos espacios para estacionamiento, sectores de riego y tareas de parquización, aunque se mantendrán las características naturales del lugar.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de dos miradores, ubicados a ambos lados del Cristo, que ampliarán los espacios destinados a quienes se acercan para recorrer la zona o permanecer allí.

Además, está previsto instalar puntos de conexión eléctrica y dispensers de agua caliente, servicios que ya fueron incorporados en otros espacios públicos de la ciudad.

Con esta obra, el Municipio busca resolver parte de los problemas de circulación y estacionamiento que se registran actualmente y, al mismo tiempo, mejorar la infraestructura de un sector que se consolidó como uno de los lugares de encuentro más utilizados por vecinos y visitantes.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
fipass-fkl

China con Fernández, Estados Unidos con Milei: mientras Ushuaia discute, los británicos avanzan con los chinos en el nuevo puerto de Malvinas

Mariano López
Mundo31/08/2026
Durante la gestión de Alberto Fernández y Gustavo Melella, China quedó en el centro de los proyectos y las discusiones estratégicas alrededor del Polo Logístico Antártico. Con Javier Milei, el eje giró hacia Estados Unidos. Entre acusaciones de entrega y discursos de soberanía, la Base Naval Integrada de Ushuaia mantiene un último avance físico oficial del 9,13%. En Malvinas, mientras tanto, la ilegítima administración británica contrató infraestructura fabricada en China para un nuevo puerto destinado a fortalecer su capacidad logística en el Atlántico Sur.
plataforma_petrolera_malvinas

Tras el anuncio de Milei, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo confirmó que no operará en Malvinas

Shelknamsur
Mundo05/09/2026
SLB, uno de los gigantes mundiales de la industria petrolera, anunció que no participará de actividades hidrocarburíferas en las Islas. La compañía no explota directamente los yacimientos, pero proporciona tecnología, equipos y servicios indispensables para desarrollar proyectos petroleros. La decisión del Gobierno nacional de endurecer las sanciones contra las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina tuvo una primera respuesta empresarial de peso.