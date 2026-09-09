Renovarán el sector de El Cristo con miradores, estacionamiento y nueva iluminación

Los trabajos comprenderán el tramo que va desde la estación saludable hasta el ingreso a Las Barrancas e incluirán una nueva dársena sobre el margen interno de la ruta, cordón cuneta, iluminación y sectores específicos para el ingreso y egreso de vehículos.

La decisión apunta principalmente a reorganizar un espacio que durante los fines de semana suele concentrar una importante cantidad de autos y vecinos, lo que genera maniobras y estacionamientos en sectores próximos a la rotonda.

La secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, explicó que El Cristo funciona desde hace años como lugar de encuentro, recreación y punto de partida para distintas actividades al aire libre y peregrinaciones.

La intervención también contempla nuevos espacios para estacionamiento, sectores de riego y tareas de parquización, aunque se mantendrán las características naturales del lugar.

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de dos miradores, ubicados a ambos lados del Cristo, que ampliarán los espacios destinados a quienes se acercan para recorrer la zona o permanecer allí.

Además, está previsto instalar puntos de conexión eléctrica y dispensers de agua caliente, servicios que ya fueron incorporados en otros espacios públicos de la ciudad.

Con esta obra, el Municipio busca resolver parte de los problemas de circulación y estacionamiento que se registran actualmente y, al mismo tiempo, mejorar la infraestructura de un sector que se consolidó como uno de los lugares de encuentro más utilizados por vecinos y visitantes.