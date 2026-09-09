Alerta amarilla por nevadas en Tierra del Fuego: esperan acumulaciones de hasta 15 centímetros

Según el informe difundido por Protección Civil, podrían acumularse entre 5 y 15 centímetros de nieve, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual. Las condiciones estarán acompañadas por bajas temperaturas y podrían generar complicaciones principalmente en calles y rutas.

El nivel amarillo del Sistema de Alertas Tempranas indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Desde los organismos de emergencia recomendaron extremar las precauciones al momento de circular, especialmente en sectores donde pueda registrarse acumulación de nieve o formación de hielo.

También recordaron que continúa vigente el Operativo Invierno y que hasta el próximo 30 de septiembre es obligatorio circular con cubiertas homologadas para la temporada invernal.