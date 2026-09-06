Monóxido de carbono: las recomendaciones para evitar intoxicaciones en los hogares

Con las bajas temperaturas y el uso permanente de sistemas de calefacción, el Municipio de Río Grande reiteró las principales recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono dentro de las viviendas.

Desde Defensa Civil Municipal recordaron que los artefactos de gas deben mantenerse en condiciones adecuadas y ser revisados al menos una vez al año por un gasista matriculado. La recomendación alcanza a calefactores, calefones, termotanques y calderas.

También remarcaron que en dormitorios y baños únicamente deben utilizarse artefactos de tiro balanceado y desaconsejaron el empleo de braseros y estufas a querosén. En caso de utilizarlos, deben apagarse antes de dormir.

Otro de los puntos señalados por el área municipal es no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina como sistema de calefacción, una práctica que puede provocar una acumulación peligrosa de monóxido de carbono dentro del ambiente.

La ventilación constituye otro elemento central de prevención. Las rejillas y conductos deben mantenerse libres de obstrucciones y se recomienda renovar diariamente el aire de la vivienda, manteniendo alguna abertura que permita la circulación.

También es importante observar periódicamente la llama de los artefactos: debe ser de color azul. Una llama amarilla o anaranjada, al igual que la aparición de manchas negras alrededor de los equipos o sobre las paredes, puede ser una señal de una combustión deficiente.

Defensa Civil aconsejó además verificar el estado de los caños de ventilación de los equipos a combustión y controlar que no presenten roturas o deterioros, particularmente en aquellos sectores donde atraviesan paredes o pisos.

El monóxido de carbono es especialmente peligroso porque puede acumularse sin que las personas lo adviertan. Mareos, dolor de cabeza, debilidad y cansancio se encuentran entre las señales que pueden aparecer ante una intoxicación.

Frente a la presencia de esos síntomas, la recomendación es retirar inmediatamente a las personas del ambiente contaminado y llevarlas a un lugar donde puedan respirar aire limpio.

Ante una emergencia, los vecinos de Río Grande pueden comunicarse con Defensa Civil Municipal al 103 o con el Hospital Regional Río Grande al 107.