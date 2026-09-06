Más de 10 mil personas participaron de la Fiesta de las Colectividades en Ushuaia

Más de 10 mil personas pasaron durante el fin de semana por el microestadio José “Cochocho” Vargas para participar de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, uno de los encuentros culturales con mayor convocatoria de Ushuaia.

La celebración reunió a 21 colectividades, que desplegaron sus propuestas gastronómicas, artesanías, vestimentas tradicionales y espectáculos de música y danza durante las dos jornadas centrales del encuentro.

La XXIV edición fue organizada por la Municipalidad de Ushuaia junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), en el marco de las actividades por el Mes del Inmigrante.

Uno de los momentos del cierre fue el tradicional certamen de Traje Típico. El primer lugar quedó en manos de Constanza Durand, representante de la colectividad francesa, mientras que Carmen Cagliari, de la colectividad italiana, obtuvo el segundo puesto. El jurado estuvo integrado por referentes culturales, autoridades municipales y representantes del Concejo Deliberante.

La programación incluyó además la presentación del Ballet Tadeusz Kossak, llegado desde Santa Fe en representación de Polonia, que se sumó a los distintos números artísticos que atravesaron las jornadas.

Desde el Municipio destacaron la respuesta del público y el lugar que la celebración logró consolidar dentro del calendario cultural de Ushuaia. El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, señaló que la convocatoria refleja el arraigo que alcanzó la fiesta y puso el acento en el aporte realizado por las distintas corrientes inmigratorias a la construcción de la identidad local.

Por su parte, la presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, valoró nuevamente la posibilidad de reunir a las colectividades y compartir con la comunidad parte de la historia, las costumbres y las tradiciones que cada una mantiene vivas en el Fin del Mundo.