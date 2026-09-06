Más de 10 mil personas participaron de la Fiesta de las Colectividades en Ushuaia

La XXIV edición volvió a llenar el microestadio “Cochocho” Vargas durante dos jornadas marcadas por la gastronomía, las danzas y las tradiciones de las distintas comunidades radicadas en la ciudad.
Ushuaia06/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Más de 10 mil personas pasaron durante el fin de semana por el microestadio José “Cochocho” Vargas para participar de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, uno de los encuentros culturales con mayor convocatoria de Ushuaia.

La celebración reunió a 21 colectividades, que desplegaron sus propuestas gastronómicas, artesanías, vestimentas tradicionales y espectáculos de música y danza durante las dos jornadas centrales del encuentro.

La XXIV edición fue organizada por la Municipalidad de Ushuaia junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), en el marco de las actividades por el Mes del Inmigrante.

Uno de los momentos del cierre fue el tradicional certamen de Traje Típico. El primer lugar quedó en manos de Constanza Durand, representante de la colectividad francesa, mientras que Carmen Cagliari, de la colectividad italiana, obtuvo el segundo puesto. El jurado estuvo integrado por referentes culturales, autoridades municipales y representantes del Concejo Deliberante.

La programación incluyó además la presentación del Ballet Tadeusz Kossak, llegado desde Santa Fe en representación de Polonia, que se sumó a los distintos números artísticos que atravesaron las jornadas.

Desde el Municipio destacaron la respuesta del público y el lugar que la celebración logró consolidar dentro del calendario cultural de Ushuaia. El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, señaló que la convocatoria refleja el arraigo que alcanzó la fiesta y puso el acento en el aporte realizado por las distintas corrientes inmigratorias a la construcción de la identidad local.

Por su parte, la presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, valoró nuevamente la posibilidad de reunir a las colectividades y compartir con la comunidad parte de la historia, las costumbres y las tradiciones que cada una mantiene vivas en el Fin del Mundo.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
fipass-fkl

China con Fernández, Estados Unidos con Milei: mientras Ushuaia discute, los británicos avanzan con los chinos en el nuevo puerto de Malvinas

Mariano López
Mundo31/08/2026
Durante la gestión de Alberto Fernández y Gustavo Melella, China quedó en el centro de los proyectos y las discusiones estratégicas alrededor del Polo Logístico Antártico. Con Javier Milei, el eje giró hacia Estados Unidos. Entre acusaciones de entrega y discursos de soberanía, la Base Naval Integrada de Ushuaia mantiene un último avance físico oficial del 9,13%. En Malvinas, mientras tanto, la ilegítima administración británica contrató infraestructura fabricada en China para un nuevo puerto destinado a fortalecer su capacidad logística en el Atlántico Sur.
Javier_Milei

Milei reafirmó la Base Naval Integrada de Ushuaia y anunció medidas contra las petroleras que operan en Malvinas

Shelknamsur
Nacionales03/09/2026
En la cadena nacional de este jueves, el Presidente anunció más recursos para la Base Naval Integrada de Ushuaia y nuevas medidas contra las empresas que participan de la explotación petrolera en las Islas. El mensaje llegó además en medio de las declaraciones de Donald Trump, quien puso bajo revisión la posición de Estados Unidos sobre Malvinas y cuestionó el respaldo a Gran Bretaña tras la falta de apoyo británico en el conflicto con Irán.
3841f26d-74b9-4a09-97b7-fec0361deb8e

Todos miran a Washington, pero el puerto británico en Malvinas se hace con China

Mariano López
Mundo03/09/2026
Mientras Milei apuesta a Estados Unidos y Trump tensiona su relación con Londres, China aparece en una obra mucho más concreta en el Atlántico Sur. Dean Dent, legislador de la administración británica de Malvinas a cargo de Infraestructura Pública, confirmó que los grandes lanchones del nuevo puerto se construyen en China y llegarán a las Islas a mediados de 2027. El proyecto, desarrollado con Damen, tiene un presupuesto cercano a los 160 millones de libras. En Tierra del Fuego, sin embargo, ni el Gobierno de Gustavo Melella ni la gestión de Javier Milei cuestionaron hasta ahora públicamente a Beijing por esa participación.
 
 
 
mav

Malvinas: cayeron las acciones de Rockhopper y Navitas tras el anuncio de Milei, pero Sea Lion sigue en marcha

Shelknamsur
Mundo05/09/2026
Las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las dos compañías que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las Islas Malvinas, registraron bajas luego de que el presidente Javier Milei anunciara nuevas sanciones contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina.
plataforma_petrolera_malvinas

Tras el anuncio de Milei, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo confirmó que no operará en Malvinas

Shelknamsur
Mundo05/09/2026
SLB, uno de los gigantes mundiales de la industria petrolera, anunció que no participará de actividades hidrocarburíferas en las Islas. La compañía no explota directamente los yacimientos, pero proporciona tecnología, equipos y servicios indispensables para desarrollar proyectos petroleros. La decisión del Gobierno nacional de endurecer las sanciones contra las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina tuvo una primera respuesta empresarial de peso.