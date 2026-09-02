Danzas, música y colectividades abrirán una nueva celebración cultural en Ushuaia

La Casa de la Cultura será escenario este jueves 3 de septiembre de una nueva edición de la “Noche de Danzas del Mundo”, una propuesta que reunirá expresiones culturales de distintas colectividades radicadas en Ushuaia. La actividad comenzará a las 20:30 en la Sala Niní Marshall.
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La jornada se realizará en el marco del Mes del Inmigrante y de la XXIV Fiesta de las Colectividades, con la participación de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia. Durante la noche se presentarán distintos cuadros de danza con vestimentas tradicionales y se elegirán los embajadores de las colectividades para el próximo año.

La entrada tendrá un bono contribución de 2.000 pesos.

La programación continuará el viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, donde participarán 21 colectividades con espectáculos y stands de comidas típicas.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca poner en valor la diversidad cultural de Ushuaia y mantener una celebración que ya forma parte del calendario tradicional de la ciudad.

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