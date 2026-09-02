Expo Emprendiendo y Mercado Concentrador vuelven al Cochocho Vargas

Durante ambas jornadas, vecinos y familias podrán recorrer los distintos stands, conocer productos elaborados en la ciudad y realizar compras directamente a quienes llevan adelante sus emprendimientos. La iniciativa busca ampliar los espacios de comercialización y generar nuevas oportunidades para la producción local.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que este tipo de encuentros permiten a los emprendedores mostrar y comercializar su trabajo, mientras que la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, remarcó la posibilidad de acercar esas producciones directamente a la comunidad.

En esta edición, Expo Emprendiendo volverá a compartir espacio con el Mercado Concentrador, ampliando la oferta disponible durante el fin de semana en el Cochocho Vargas.