Presupuesto 2027 de Melella: déficit de $138 mil millones, 97% de gasto corriente y salarios sin recomposición prevista por inflación

El Gobierno provincial proyecta gastos por $2,74 billones frente a recursos por $2,60 billones y reconoce un resultado financiero negativo cercano a los $138 mil millones. Casi el 97% del gasto será corriente. Para 2027 estima una inflación interanual del 21,5%, pero la formulación inicial del gasto en personal no incorpora ajustes adicionales por inflación. El proyecto también congela vacantes, habilita retiros voluntarios y mantiene abiertas distintas vías de financiamiento.
 
Ushuaia01/09/2026 Mariano López

La estructura del gasto muestra otro de los condicionantes. De los $2,74 billones previstos, aproximadamente $2,65 billones corresponden a gastos corrientes y apenas $90.508 millones a gastos de capital. En términos porcentuales, cerca del 96,7% del presupuesto queda absorbido por el funcionamiento corriente del Estado y sólo el 3,3% corresponde a inversión de capital.

Por finalidad, Servicios Sociales concentra alrededor de $1,737 billones; Administración Gubernamental, $708.083 millones; Servicios Económicos, $162.858 millones; Seguridad, $118.176 millones; y Deuda Pública, cerca de $16.809 millones.

El punto salarial aparece entre los más sensibles. El propio Gobierno proyecta una inflación interanual del 21,5% para diciembre de 2027, pero para calcular el gasto en personal tomó la planta ocupada y la masa salarial estimada a diciembre de 2026, con un crecimiento vegetativo del 4%, sin incorporar en la formulación inicial ajustes adicionales por inflación.

Ese 4% no constituye una pauta salarial anual. Pero el dato concreto es que una eventual recomposición por inflación no aparece financiada inicialmente dentro del cálculo presentado a la Legislatura.

El proyecto también avanza sobre la estructura estatal. Suspende, como regla general, las incorporaciones para cubrir vacantes y crea un régimen de retiro voluntario para empleados de planta permanente con al menos diez años de antigüedad. Podrá alcanzar hasta el 5% de los cargos presupuestarios.

Los puestos que queden libres por quienes adhieran deberán ser eliminados y no podrán volver a utilizarse. Además, el Ejecutivo solicita facultades para reorganizar, reestructurar, centralizar o modificar organismos sin aumentar el número total de cargos ni las partidas aprobadas.

La necesidad de financiamiento ocupa otro capítulo central. El Presupuesto contempla $276.954 millones en fuentes financieras y alrededor de $184.690 millones bajo el concepto de endeudamiento público e incremento de otros pasivos. También autoriza hasta $100.000 millones en Letras del Tesoro y operaciones de crédito público por hasta $50.000 millones destinadas a obras.

Esas cifras no deben sumarse automáticamente como deuda nueva, ya que algunos de esos instrumentos pueden estar comprendidos dentro de las fuentes financieras previstas. Pero dejan en claro que el Gobierno necesita mantener abiertas distintas alternativas para cerrar las cuentas.

El proyecto también incorpora cambios tributarios. Entre los artículos 31 y 34 modifica alícuotas de Ingresos Brutos y del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales. En distintos rubros baja una parte de Ingresos Brutos y aumenta el peso de otros componentes. El propio texto habla de “recaudación incremental” como consecuencia de esas modificaciones.

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