Adelantaron las tareas de limpieza sobre la avenida Héroes de Malvinas

Durante el sábado, personal de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas trabajó sobre distintos sectores de una de las principales avenidas de ingreso y circulación de la ciudad.

Las tareas incluyeron la limpieza de cordones, rotondas e islas ubicadas frente al Colegio Polivalente de Arte, en el acceso al barrio Ecológico y en el ingreso al sector de Andorra.

El secretario del área, David Ferreyra, explicó que este tipo de trabajos suele comenzar una vez finalizado el invierno, pero las buenas condiciones del tiempo permitieron anticipar el cronograma.

Los operativos se realizan en coordinación con Agrotécnica Fueguina y buscan retirar tierra y residuos acumulados durante los meses de invierno antes de la llegada de la primavera.

Según anticipó el Municipio, las tareas continuarán durante los próximos días en otros sectores de Ushuaia.