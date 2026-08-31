Más de 700 chicos participaron del festejo por el Día de las Infancias en Ushuaia

La jornada reunió propuestas de distintas áreas municipales y comenzó con actividades recreativas destinadas a chicos de diferentes edades. Entre ellas estuvieron la presentación inspirada en Toy Story del taller “Folklore en Zapatillas”, “Zamba conoce las Malvinas”, espacios de acrobacia en tela y una plaza blanda para los más pequeños.

También funcionó la kermés municipal “La Vida es una Sonrisa”, mientras que Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno estuvieron a cargo de la tradicional chocolatada. El cierre contó con la presentación de Sin Cordones y la animación del Profe Juanjo.

La organización involucró a distintas dependencias del Municipio y contó además con la colaboración de comercios y empresas privadas, que aportaron juguetes y otros elementos destinados al festejo.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la convocatoria y señalaron que este tipo de actividades buscan ofrecer espacios gratuitos de recreación y encuentro para las familias de Ushuaia.