Más de 700 chicos participaron del festejo por el Día de las Infancias en Ushuaia

El Centro Cultural Esther Fadul recibió este sábado a más de 700 niños y sus familias durante la celebración organizada por la Municipalidad de Ushuaia. Hubo juegos, espectáculos, talleres, actividades deportivas y una kermés, además de una chocolatada y entrega de juguetes aportados por comercios y empresas de la ciudad.
Ushuaia31/08/2026ShelknamsurShelknamsur

La jornada reunió propuestas de distintas áreas municipales y comenzó con actividades recreativas destinadas a chicos de diferentes edades. Entre ellas estuvieron la presentación inspirada en Toy Story del taller “Folklore en Zapatillas”, “Zamba conoce las Malvinas”, espacios de acrobacia en tela y una plaza blanda para los más pequeños.

También funcionó la kermés municipal “La Vida es una Sonrisa”, mientras que Defensa Civil y la Secretaría de Gobierno estuvieron a cargo de la tradicional chocolatada. El cierre contó con la presentación de Sin Cordones y la animación del Profe Juanjo.

La organización involucró a distintas dependencias del Municipio y contó además con la colaboración de comercios y empresas privadas, que aportaron juguetes y otros elementos destinados al festejo.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la convocatoria y señalaron que este tipo de actividades buscan ofrecer espacios gratuitos de recreación y encuentro para las familias de Ushuaia.

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