Un joven emprendedor de Río Grande creó un espacio que combina educación, tecnología y literatura

La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande, Ivana Ybars, y la directora de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta, visitaron Top.Conquerors, un emprendimiento impulsado por Fernando en Uani 295, en el barrio Austral.

El espacio ofrece clases de apoyo para estudiantes de nivel primario y secundario, computación, manejo de paquete Office, escritura creativa y asistencia para la confección de currículum vitae. También cuenta con un espacio de lectura y una comunidad literaria que funciona de manera presencial y virtual.

Fernando es un joven autista, escritor y emprendedor que logró reunir en un mismo proyecto distintas áreas vinculadas con sus conocimientos e intereses. A lo largo de su trayectoria publicó seis libros y fue desarrollando una propuesta propia orientada a la formación y el acompañamiento educativo.

Durante la visita, las funcionarias municipales conocieron el funcionamiento del emprendimiento y dialogaron sobre posibles formas de articulación. Desde el área de Accesibilidad destacaron la importancia de generar oportunidades que permitan fortalecer la autonomía, la participación y el desarrollo de proyectos personales.