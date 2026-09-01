Un joven emprendedor de Río Grande creó un espacio que combina educación, tecnología y literatura

Fernando lleva adelante Top.Conquerors en el barrio Austral, donde ofrece apoyo escolar, capacitación informática, escritura y actividades vinculadas a la lectura. Funcionarias municipales visitaron el emprendimiento para conocer su trabajo y evaluar posibles acciones conjuntas.
Río Grande 01/09/2026ShelknamsurShelknamsur

La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande, Ivana Ybars, y la directora de Accesibilidad Universal, Graciela Peralta, visitaron Top.Conquerors, un emprendimiento impulsado por Fernando en Uani 295, en el barrio Austral.

El espacio ofrece clases de apoyo para estudiantes de nivel primario y secundario, computación, manejo de paquete Office, escritura creativa y asistencia para la confección de currículum vitae. También cuenta con un espacio de lectura y una comunidad literaria que funciona de manera presencial y virtual.

Fernando es un joven autista, escritor y emprendedor que logró reunir en un mismo proyecto distintas áreas vinculadas con sus conocimientos e intereses. A lo largo de su trayectoria publicó seis libros y fue desarrollando una propuesta propia orientada a la formación y el acompañamiento educativo.

Durante la visita, las funcionarias municipales conocieron el funcionamiento del emprendimiento y dialogaron sobre posibles formas de articulación. Desde el área de Accesibilidad destacaron la importancia de generar oportunidades que permitan fortalecer la autonomía, la participación y el desarrollo de proyectos personales.

Últimos artículos
bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

Presupuesto 2027 de Melella: déficit de $138 mil millones, 97% de gasto corriente y salarios sin recomposición prevista por inflación

Mariano López
Ushuaia01/09/2026
El Gobierno provincial proyecta gastos por $2,74 billones frente a recursos por $2,60 billones y reconoce un resultado financiero negativo cercano a los $138 mil millones. Casi el 97% del gasto será corriente. Para 2027 estima una inflación interanual del 21,5%, pero la formulación inicial del gasto en personal no incorpora ajustes adicionales por inflación. El proyecto también congela vacantes, habilita retiros voluntarios y mantiene abiertas distintas vías de financiamiento.
 
Te puede interesar
Lo más visto
photo_4934163652508585446_y

Vuoto le reclamó a Mirgor que reincorpore a los despedidos y le recordó que creció al amparo del régimen fueguino

Shelknamsur
Ushuaia27/08/2026
El intendente de Ushuaia tomó posición en el conflicto que mantiene enfrentados a Mirgor y la UOM en Río Grande. Pidió que la empresa revierta las desvinculaciones, permita el regreso de los representantes gremiales y abra una negociación. También puso sobre la mesa los beneficios que durante años recibió la compañía dentro del régimen industrial de Tierra del Fuego.
fipass-fkl

China con Fernández, Estados Unidos con Milei: mientras Ushuaia discute, los británicos avanzan con los chinos en el nuevo puerto de Malvinas

Mariano López
Mundo31/08/2026
Durante la gestión de Alberto Fernández y Gustavo Melella, China quedó en el centro de los proyectos y las discusiones estratégicas alrededor del Polo Logístico Antártico. Con Javier Milei, el eje giró hacia Estados Unidos. Entre acusaciones de entrega y discursos de soberanía, la Base Naval Integrada de Ushuaia mantiene un último avance físico oficial del 9,13%. En Malvinas, mientras tanto, la ilegítima administración británica contrató infraestructura fabricada en China para un nuevo puerto destinado a fortalecer su capacidad logística en el Atlántico Sur.
B1

Seguro de vida: cómo funciona y qué contempla la cobertura

Shelknamsur
De interés 31/08/2026
Entender qué es un seguro de vida puede ser un buen punto de partida para organizar la planificación personal y familiar. Este tipo de cobertura permite prever un respaldo económico frente a determinadas situaciones contempladas en una póliza y proteger proyectos, responsabilidades y objetivos compartidos.
bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

Presupuesto 2027 de Melella: déficit de $138 mil millones, 97% de gasto corriente y salarios sin recomposición prevista por inflación

Mariano López
Ushuaia01/09/2026
El Gobierno provincial proyecta gastos por $2,74 billones frente a recursos por $2,60 billones y reconoce un resultado financiero negativo cercano a los $138 mil millones. Casi el 97% del gasto será corriente. Para 2027 estima una inflación interanual del 21,5%, pero la formulación inicial del gasto en personal no incorpora ajustes adicionales por inflación. El proyecto también congela vacantes, habilita retiros voluntarios y mantiene abiertas distintas vías de financiamiento.
 