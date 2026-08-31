Nueva Expo Académica reunirá universidades, terciarios y escuelas de oficios

Río Grande realizará este martes 1 y miércoles 2 de septiembre una nueva edición de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, una propuesta destinada a estudiantes que se encuentran en los últimos años de la escuela secundaria y comienzan a definir cómo continuar su formación.

La actividad tendrá lugar en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Durante ambas jornadas participarán más de 20 universidades, institutos terciarios, escuelas de oficios y distintas instituciones educativas de la ciudad.

Los jóvenes podrán recorrer los diferentes stands, conocer carreras, capacitaciones y alternativas de formación, además de realizar consultas sobre requisitos de ingreso y las distintas posibilidades disponibles en Río Grande.

La programación también incluirá un ciclo de charlas con profesionales y representantes de instituciones educativas, quienes compartirán experiencias vinculadas con sus recorridos académicos y laborales.

Entre las instituciones anunciadas se encuentran la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Centro Politécnico “Malvinas Argentinas”, IURP, UCES, CENT N.º 35, el Instituto Superior del Profesorado Río Grande, ISES, la Armada Argentina y la Escuela de Policía.

La Expo forma parte de las actividades organizadas por el Municipio de Río Grande durante el Mes de las Juventudes y busca concentrar en un mismo espacio buena parte de las opciones educativas y de capacitación disponibles para quienes están próximos a finalizar el secundario.