Más de 120 chicos participaron de una propuesta educativa y cultural en Ushuaia

La iniciativa se desarrolló durante seis meses en distintos barrios de la ciudad y tuvo su cierre en la Casa de la Cultura, con la participación de las familias y equipos municipales.
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Más de 120 niños y niñas participaron de la presentación de “El Ingrediente Secreto”, realizada en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia, ante unas 270 personas. La actividad formó parte del programa municipal Hábito Lector – Cocineritos – Cuentos y Relatos.

La propuesta reunió durante seis meses a chicos, familias, docentes y equipos territoriales de distintos barrios, utilizando el teatro como una herramienta para trabajar la expresión, la confianza, la autonomía y el vínculo con otros.

En esta primera presentación participaron cinco de las diez sedes que forman parte del programa. Los grupos restantes continuarán trabajando durante los próximos meses y tendrán una nueva instancia colectiva prevista para diciembre.

El secretario de Cultura y Educación, David Ferreyra, destacó que las actividades buscan sostener espacios permanentes en los barrios y no limitarse a propuestas aisladas. También valoró el acompañamiento de las familias y el trabajo de los equipos municipales que participan durante todo el año.

Desde el Municipio señalaron que el programa continuará desarrollándose en las diez sedes, con actividades educativas y culturales destinadas a generar espacios de aprendizaje, expresión y encuentro para las infancias de Ushuaia.

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