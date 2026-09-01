El Municipio de Ushuaia aseguró que administra con un 29% menos de recaudación

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Yésica Garay, afirmó que el Ejecutivo local atraviesa un escenario marcado por una fuerte caída de ingresos y aseguró que actualmente administra el Estado municipal “con un 29% menos de recaudación”.

La funcionaria explicó que la reducción de recursos modificó la dinámica de la gestión. Según señaló, mientras en otros períodos existía mayor margen para atender simultáneamente obra pública, actividades culturales, deportivas y políticas sociales, actualmente el Municipio debe definir qué áreas priorizar y cuáles deberán esperar.

Garay también describió un escenario económico complejo para las familias, con mayores niveles de endeudamiento y dificultades para llegar a fin de mes. En ese contexto, sostuvo que los municipios deben mantener respuestas sobre demandas cotidianas pese a contar con menos recursos disponibles.

La funcionaria apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei y consideró que la reducción del Estado y de distintas políticas públicas forma parte del programa político anunciado por el Presidente desde la campaña electoral. También cuestionó las consecuencias sociales que, a su entender, genera ese modelo.

En paralelo, Garay confirmó que el Municipio comenzó a profundizar una agenda conjunta con el Gobierno provincial para coordinar recursos y acciones en áreas como servicios públicos, ambiente, salud, políticas sociales y obras en distintos barrios de Ushuaia.

Entre las prioridades mencionó la continuidad de trabajos en avenida Perito Moreno, intervenciones vinculadas al tendido eléctrico y una agenda específica sobre el relleno sanitario. La intención, explicó, es avanzar con reuniones semanales entre los equipos de ambas administraciones para definir prioridades y evitar superposición de recursos.