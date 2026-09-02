Reabrió el histórico Hotel Villa y Café Lautaro inicia una nueva etapa

La reapertura quedó formalizada con la entrega de las habilitaciones comerciales definitivas por parte del Municipio. El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y la directora general de Habilitaciones y Servicios Municipales, Valeria Sánchez, recorrieron las instalaciones junto al propietario, Juan Lautaro Díaz.

Pese al cambio de propietarios, Díaz decidió mantener el nombre Hotel Villa como una forma de conservar la identidad de un edificio ligado a la historia de la ciudad. Al mismo tiempo, Café Lautaro continuará funcionando con su tradicional perfil familiar, incorporando algunas mejoras y nuevas propuestas.

El propietario destacó que el acompañamiento municipal permitió agilizar los trámites necesarios para obtener las habilitaciones, mientras que desde el Ejecutivo local señalaron que la reapertura representa una nueva inversión privada y permite recuperar un inmueble histórico para la actividad comercial y turística.