La nieve volvió a complicar Ushuaia y el Municipio reforzó el operativo en las calles

La intensa nevada que cayó sobre Ushuaia durante las últimas horas puso nuevamente en marcha un fuerte despliegue del Operativo Invierno. Desde las 4.30 de este jueves, cuadrillas y maquinaria municipal comenzaron a trabajar sobre las principales calles de la ciudad para mejorar las condiciones de circulación.

Las tareas habían comenzado de manera preventiva durante la tarde y la noche del miércoles con el esparcimiento de salmuera. Ya durante la madrugada se sumaron máquinas para retirar la nieve acumulada, principalmente en las calles de tierra, donde primero trabajan las motoniveladoras y luego se distribuyen áridos.

Como ocurre habitualmente durante las nevadas más fuertes, la prioridad está puesta sobre el circuito primario: recorridos del transporte público, accesos utilizados por los servicios de emergencia y calles cercanas a establecimientos educativos. Una vez liberados esos sectores, el operativo se traslada hacia los barrios.

Los trabajos alcanzaron Dos Banderas, Andorra, los sectores K y D, Alakalufes II, la urbanización San Martín y las 128 Viviendas de ATE, entre otros puntos.

Para el operativo se utilizaron motoniveladoras, retroexcavadoras, camiones con salmuera, tolvas de sal y áridos y cuatriciclos. El despliegue continuará mientras se mantengan las condiciones de nieve y hielo sobre la ciudad.