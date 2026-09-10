Por la Base Naval, Vuoto advirtió que la Municipalidad y la Provincia no pueden quedar afuera de una discusión que cambiará la movilidad de Ushuaia

El intendente Walter Vuoto respaldó la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, aunque dejó planteado un reclamo político al Gobierno nacional: tanto la Municipalidad como la Provincia deben participar de las decisiones sobre una obra que tendrá impacto directo en el funcionamiento y el crecimiento de la capital fueguina.

“Celebramos la base naval. Es una decisión estratégica para Ushuaia, para la provincia, muy importante”, sostuvo Vuoto, aunque inmediatamente puso el acento en la necesidad de conocer los detalles del proyecto y discutir cómo se llevará adelante.

Para el jefe comunal, una obra de esa magnitud no puede definirse exclusivamente desde Buenos Aires, principalmente porque tendrá consecuencias sobre la circulación, la infraestructura urbana, la actividad portuaria y la capacidad logística de Tierra del Fuego.

“La Municipalidad de Ushuaia y el Gobierno de la provincia no pueden no estar sentados en una mesa que va a cambiar básicamente y radicalmente la movilidad de Ushuaia y la capacidad logística de la provincia”, afirmó.

Vuoto recordó que el proyecto comenzó a desarrollarse en 2022 y consideró necesario conocer cuál será finalmente el alcance de la iniciativa, cómo se financiará y cuál será la participación que tendrán las autoridades locales en las distintas etapas.

En paralelo, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con el remate de tierras pertenecientes a la Armada en Ushuaia, una medida que consideró contradictoria frente al anuncio de fortalecer la presencia naval en la ciudad.

“No podés un mes atrás sacar a remate las tierras estratégicas que tiene la Armada en la ciudad y un mes después anunciar una base”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que una de las primeras decisiones que debería revisar Nación es justamente la venta de esos terrenos, teniendo en cuenta el valor estratégico que podrían adquirir dentro del nuevo esquema de infraestructura militar y logística proyectado para Ushuaia.

El intendente también vinculó la discusión con el papel que ocupa Tierra del Fuego dentro de la política nacional sobre Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur.

Según planteó, la ubicación geográfica de la provincia obliga a que las decisiones vinculadas con logística antártica, infraestructura naval y soberanía contemplen la participación de las autoridades fueguinas.

“Malvinas es parte de nuestra agenda política, de nuestra agenda de gestión, de la vida de cada fueguino y fueguina”, señaló.

Vuoto consideró que la Base Naval Integrada representa una oportunidad para ampliar la capacidad logística, fortalecer la actividad antártica y generar movimiento económico, pero dejó en claro que el respaldo al proyecto no significa aceptar que las decisiones se adopten sin intervención de Ushuaia y del Gobierno provincial.

La discusión, según el intendente, no pasa entonces por estar a favor o en contra de la Base Naval, sino por definir quiénes participarán de una transformación que puede modificar durante las próximas décadas la dinámica urbana, logística y estratégica de Ushuaia.