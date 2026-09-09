Tras la nevada, refuerzan el despeje de veredas y espacios públicos en Ushuaia

La Municipalidad desplegó cuadrillas en distintos sectores de la ciudad para retirar nieve acumulada y mejorar las condiciones de circulación, principalmente en veredas, plazas y sectores del centro.
Ushuaia09/09/2026ShelknamsurShelknamsur

Luego de las precipitaciones registradas en las últimas horas, equipos de la Dirección de Higiene Urbana avanzaron con tareas de despeje y limpieza en diferentes puntos de Ushuaia, como complemento del Operativo Invierno.

Los trabajos se concentraron principalmente en veredas y plazas públicas donde la acumulación de nieve complicó el tránsito peatonal. También se realizaron intervenciones sobre sectores de mayor circulación para recuperar espacios afectados por las condiciones climáticas.

En paralelo, junto a Agrotécnica Fueguina se llevan adelante tareas de limpieza y mantenimiento de cordones cuneta en distintos puntos del centro de la ciudad.

El operativo busca mantener despejados los sectores utilizados diariamente por peatones y vehículos, mientras continúan las tareas sobre las calles que forman parte del circuito prioritario establecido para la temporada invernal.

Las cuadrillas seguirán trabajando en distintos puntos de Ushuaia de acuerdo con las condiciones meteorológicas y la acumulación de nieve registrada en cada sector.

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