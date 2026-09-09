Vuoto recibió a estudiantes del José Martí y dialogó sobre las tradicionales Intertribus

Del encuentro también participó el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte. Los jóvenes representaron a los dos bandos que forman parte de la competencia y expusieron cómo vienen trabajando en la organización de las distintas propuestas deportivas, culturales y recreativas previstas para este año.

Las Intertribus forman parte desde hace años de la vida estudiantil del José Martí y reúnen a alumnos de los últimos cursos en una serie de actividades que combinan competencia, participación y trabajo grupal.

Durante la reunión también se habló sobre la participación de los estudiantes en el programa municipal Ushuaia Joven y sobre las acciones previstas desde la Municipalidad para acompañar las iniciativas impulsadas por los jóvenes de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de encuentros buscan sostener espacios de participación juvenil y acompañar actividades que ya forman parte de la identidad de los establecimientos educativos.

En el caso del José Martí, las Intertribus se mantienen como una de las tradiciones estudiantiles más reconocidas de Ushuaia y cada año movilizan a los alumnos de los cursos superiores en distintas jornadas y competencias.