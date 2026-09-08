Vuoto, sobre el giro de Milei por Malvinas: “Después de ningunear la causa, sorprende este nuevo nacionalismo”

“En principio, ninguna novedad de lo que anunció el Presidente. Justamente la novedad que hay ahí es este nuevo nacionalismo que el presidente Milei retoma después de haber ninguneado la causa Malvinas y de admirar a Margaret Thatcher, como dijo siempre”, sostuvo Vuoto en declaraciones a Futurock.

El jefe comunal consideró llamativo el cambio de tono del Gobierno nacional y señaló que varias de las definiciones pronunciadas por Milei durante la cadena nacional habrían sido recibidas de otra manera si hubiesen provenido de otro presidente.

“Las mismas palabras que dijo Milei en su cadena nacional, puestas en palabras de otro presidente, hubiesen sido para aplaudir. Acá sorprende”, afirmó.

Uno de los principales puntos de sus declaraciones estuvo relacionado con la Base Naval Integrada de Ushuaia. Vuoto recordó que el proyecto comenzó en 2022, durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa, y que la obra alcanzó aproximadamente un 10% de avance antes de quedar paralizada.

También recordó que durante dos años consecutivos, ante consultas realizadas al jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional había respondido que la Base Naval no se encontraba entre las prioridades presupuestarias.

“De repente nos levantamos y es la prioridad número uno y la agenda nacional”, expresó.

Vuoto también se refirió a una eventual participación de Estados Unidos en el proyecto y sostuvo que todavía falta conocer los detalles de la iniciativa. En ese sentido, planteó que será necesario analizar la letra chica del proyecto que llegue al Congreso y recordó que Milei aseguró que no habrá intervención extranjera y que la Base permanecerá bajo control de la Armada Argentina.

“Confiamos en que sea así”, señaló.

El intendente incorporó además a la discusión la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la venta de terrenos pertenecientes a la Armada en Ushuaia. “Hace un mes estaban rematando las tierras de la Armada”, recordó, y puso en duda la coherencia entre desprenderse de espacios considerados estratégicos y, al mismo tiempo, anunciar una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.

Vuoto también reclamó la aplicación efectiva de la Ley 26.659, que establece sanciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas alcanzadas por la disputa de soberanía, y volvió a poner el foco en la explotación de los recursos naturales en Malvinas.

En ese marco, cuestionó el corredor marítimo anunciado entre Punta Arenas y las Islas Malvinas y advirtió sobre el impacto que podría tener una nueva ruta comercial vinculada con la logística de la actividad pesquera e hidrocarburífera en el archipiélago.

“No vaya a ser cosa que sea como el tero: gritamos por un lado y ponemos los huevos en otra canasta”, lanzó.

Para Vuoto, la discusión no se limita únicamente a Malvinas. Consideró que el Atlántico Sur, los recursos pesqueros, los hidrocarburos, el paso bioceánico y la proyección hacia la Antártida formarán parte de una disputa estratégica cada vez más importante.

“La Antártida va a ser realmente la discusión del futuro”, sostuvo, y remarcó que Ushuaia debe ocupar un lugar central por su ubicación geográfica y por su condición de puerta de entrada al continente antártico.