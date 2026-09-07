Río Grande inicia una nueva entrega de módulos alimentarios: días, horarios y lugares de retiro

El operativo comenzará este miércoles 9 de septiembre y continuará hasta el viernes. Los beneficiarios deberán presentarse con DNI entre las 11 y las 15 horas en el punto asignado según su barrio.
Río Grande 07/09/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande pondrá en marcha este miércoles 9 de septiembre una nueva instancia de entrega de módulos alimentarios destinada a familias de distintos sectores de la ciudad.

El retiro podrá ser realizado únicamente por los titulares del beneficio, quienes deberán presentarse con su DNI en el lugar correspondiente entre las 11 y las 15 horas. Desde el Municipio aclararon que la distribución domiciliaria se mantiene exclusivamente para adultos mayores con movilidad reducida.

El cronograma comenzará el miércoles 9 en el Centro Comunitario Municipal ubicado en Victoria Ocampo y Rufino, donde se atenderá a las familias de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual.

La entrega continuará el jueves 10 de septiembre en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148, para beneficiarios residentes en la zona sur de Río Grande.

El operativo finalizará el viernes 11 en el Club Sportivo, sobre avenida Belgrano 1130. Allí podrán retirar los módulos las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.

La organización por sectores busca ordenar la concurrencia y facilitar la distribución de la asistencia alimentaria durante las tres jornadas previstas.

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