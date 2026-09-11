Prepara una Fiesta de la Primavera para adolescentes con música, DJs y actividades recreativas

Río Grande tendrá una nueva edición de la Fiesta de la Primavera destinada especialmente a adolescentes de entre 12 y 18 años. La actividad se realizará el sábado 19 de septiembre, de 21 a 1, en el gimnasio del Colegio Don Bosco, ubicado en Espora y Alberdi, con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de las actividades previstas por el Mes de las Juventudes y fue organizada junto a jóvenes de distintos centros de estudiantes. Durante la noche habrá música, baile, animación y diferentes espacios recreativos.

La programación incluirá la participación de los DJs locales Rasta Mary, Topo y Buzz. También estarán Fuego Dorado con un bar de glitter, Barras de Fuego con jugos frutales, Infinity con animación y Room Play, que realizará una transmisión en vivo. El buffet estará a cargo del Centro Polivalente de Arte.

Desde la Secretaría de Políticas para las Juventudes señalaron que el objetivo es recuperar los tradicionales encuentros por la llegada de la primavera, pero dentro de un espacio pensado específicamente para adolescentes y con medidas de seguridad durante toda la jornada.

Para ingresar será obligatorio acreditar la edad con DNI físico o digital. Las puertas estarán abiertas entre las 21 y las 22.30. En el caso de alumnos de séptimo año de escuelas técnicas también podrán solicitar la constancia de alumno regular.

El evento contará con seguridad privada, personal encargado del acompañamiento de los jóvenes y una posta sanitaria del Ministerio de Salud.

Además, habrá transporte gratuito para chicos y chicas de Chacra II y Margen Sur, aunque con cupos limitados, inscripción previa y autorización de padres o responsables. Las salidas serán a las 20.15 desde la Oficina de Juventudes de Prefectura Naval 377 y a las 20.30 desde el Centro Cultural Walter Buscemi, en Minkyol 175.